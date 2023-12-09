В Азербайджане объяснили цель проведения внеочередных выборов - Mediamax.am

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В Азербайджане объяснили цель проведения внеочередных выборов


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Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова заявила сегодня, что внеочередные президентские выборы, назначенные на 7 февраля 2024 года, позволят укрепить политическую систему страны для противостояния провокациям извне.

Как сообщает Интерфакс, Гафарова сказала на заседании парламента:

 

«Досрочные президентские выборы обеспечат дальнейшее укрепление политической системы, чтобы предотвратить провокации со стороны государств, которые не могут переварить победу Азербайджана».

 

По ее словам, «проведение внеочередных выборов является общепринятой мировой практикой».

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 7 декабря распоряжение, согласно которому 7 февраля 2024 года состоятся внеочередные президентские выборы.

 

В последний раз выборы президента Азербайджана проводились весной 2018 года. Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.

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