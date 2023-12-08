Ереван положительно отреагировал на предложение об организации встречи в Вашингтоне

Ереван /Медиамакс/. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена об организации встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне.
Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, принимая 7 декабря в Ереване старшего советника госсекретаря США по вопросам переговоров на Кавказе Луиса Боно.
Собеседники обсудили последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подходы сторон к проекту мирного договора, говорится в сообщении МИД Армении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.