Ереван положительно отреагировал на предложение об организации встречи в Вашингтоне

Ереван /Медиамакс/. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена об организации встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, принимая 7 декабря в Ереване старшего советника госсекретаря США по вопросам переговоров на Кавказе Луиса Боно.

Собеседники обсудили последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подходы сторон к проекту мирного договора, говорится в сообщении МИД Армении.