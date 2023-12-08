Ереван положительно отреагировал на предложение об организации встречи в Вашингтоне - Mediamax.am

563 просмотров

Ереван положительно отреагировал на предложение об организации встречи в Вашингтоне


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена об организации встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, принимая 7 декабря в Ереване старшего советника госсекретаря США по вопросам переговоров на Кавказе Луиса Боно.

 

Собеседники обсудили последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подходы сторон к проекту мирного договора, говорится в сообщении МИД Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 8, 2023 16:23
Пашинян пригласил президента Казахстана в Армению

Внешняя политика | Декабрь 8, 2023 09:32
Ереван положительно отреагировал на предложение об организации встречи в Вашингтоне

Внешняя политика | Декабрь 8, 2023 07:36
Шарль Мишель приветствует «большой прорыв» в отношениях Армении и Азербайджана
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023