США приветствуют совместные усилия Алиева и Пашиняна - Mediamax.am

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США приветствуют совместные усилия Алиева и Пашиняна


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Ереван /Медиамакс/. Соединенные Штаты приветствуют заявление Армении и Азербайджана об освобождении 2 азербайджанских и 32 армянских военнослужащих.

«Это обязательство представляет собой важную меру по укреплению доверия в условиях, когда стороны работают над завершением мирного соглашения и нормализацией отношений. Мы приветствуем совместные усилия президента Алиева и премьер-министра Пашиняна по закладке основы для более мирного и процветающего будущего для народов Южного Кавказа. Соединенные Штаты будут продолжать решительно поддерживать усилия по достижению прочного и достойного мира», - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера.

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