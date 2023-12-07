Ален Симонян не примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и 16-м пленарном заседании, которые пройдут в Москве 19 декабря.
«В заседаниях не будет участвовать также делегация парламента Армении.
В официальном письме на имя председателя Госдумы России Вячеслава Володина Ален Симонян письменно подтвердил, что не поедет в Москву», - сообщила пресс-служба парламента Армении.
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