Ален Симонян не примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и 16-м пленарном заседании, которые пройдут в Москве 19 декабря.

«В заседаниях не будет участвовать также делегация парламента Армении.

В официальном письме на имя председателя Госдумы России Вячеслава Володина Ален Симонян письменно подтвердил, что не поедет в Москву», - сообщила пресс-служба парламента Армении.