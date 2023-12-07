В Вашингтоне обсудили армяно-американское оборонное сотрудничество - Mediamax.am

1787 просмотров

В Вашингтоне обсудили армяно-американское оборонное сотрудничество


Фото: nyt.com


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны США Лорой Купер.

В аппарате Совбеза Армении сообщили, что на встрече обсуждались вопросы двустороннего оборонного сотрудничества, была подчеркнута необходимость обеспечения стабильности в регионе.

 

«Армен Григорян и Лора Купер обменялись идеями о реализации двусторонних совместных программ, рассматривались вопросы сотрудничества в рамках миротворческой деятельности и углубления взаимодействия между вооруженными силами двух стран»,- говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 6, 2023 12:15
Алиев: Встреча с Пашиняном должна быть «ориентированной на результат»

Внешняя политика | Декабрь 6, 2023 11:38
Ильхам Алиев высмеял Жозепа Борреля

Внешняя политика | Декабрь 6, 2023 10:49
США продолжат указывать Азербайджану на вызывающие беспокойство вопросы
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023