В Вашингтоне обсудили армяно-американское оборонное сотрудничество

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны США Лорой Купер.

В аппарате Совбеза Армении сообщили, что на встрече обсуждались вопросы двустороннего оборонного сотрудничества, была подчеркнута необходимость обеспечения стабильности в регионе.

«Армен Григорян и Лора Купер обменялись идеями о реализации двусторонних совместных программ, рассматривались вопросы сотрудничества в рамках миротворческой деятельности и углубления взаимодействия между вооруженными силами двух стран»,- говорится в сообщении.