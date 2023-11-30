Жозепу Боррелю представлен проект «Перекресток мира»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян представил проект «Перекресток мира» на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

На встрече, состоявшейся 29 ноября в Скопье, обсуждались также вопросы безопасности на Южном Кавказе.

«Арарат Мирзоян подчеркнул важность территориальной целостностиа и суверенитета Армении, ограничения любых амбиций в отношении территориальной целостности, а также реализации региональных инклюзивных программ и установления долгосрочной стабильности»,- говорится в сообщении МИД.