Жозепу Боррелю представлен проект «Перекресток мира» - Mediamax.am

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Жозепу Боррелю представлен проект «Перекресток мира»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян представил проект «Перекресток мира» на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

На встрече, состоявшейся 29 ноября в Скопье, обсуждались также вопросы безопасности на Южном Кавказе.

 

«Арарат Мирзоян подчеркнул важность территориальной целостностиа и суверенитета Армении, ограничения любых амбиций в отношении территориальной целостности, а также реализации региональных инклюзивных программ и установления долгосрочной стабильности»,- говорится в сообщении МИД.

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