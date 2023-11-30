ЕС дополнительно рассмотрит вопрос поддержки вооруженных сил Армении - Mediamax.am

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ЕС дополнительно рассмотрит вопрос поддержки вооруженных сил Армении


Фото: https://www.saferworld.org.uk/


Ереван /Медиамакс/. Евросоюз дополнительно рассмотрит возможность поддержки вооруженных сил Армении путем предоставления нелетального оружия посредством Европейского фонда мира (European peace facility).

Об этом говорится в сообщении делегации Евросоюза в Армении об итогах визита делегации представителей Службы внешних связей ЕС и Еврокомиссии, состоявшегося  27-29 ноября.

 

Отмечается, что «в ходе встреч была дополнительно подтверждена взаимная заинтересованность Армении и ЕС в продолжении диалога и сотрудничества в сферах безопасности и обороны».

 

«Европейский Союз подтвердил свою поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ, основанных на Алматинской декларации 1991 года. По итогам обсуждений Совета по внешним связям 13 ноября ЕС также усилит миссию ЕС в Армении», - говорится в сообщении.

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