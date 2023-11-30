Мирзоян рассказал Блинкену о возможности «значительного прогресса»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили последние события в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Встреча состоялась в Скопье в рамках министерской конференции ОБСЕ.

«Арарат Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на неконструктивную позицию, проявленную Азербайджаном, проведенную в Нагорном Карабахе этническую чистку и существующие гуманитарные проблемы, Армения направила Азербайджану предложения по проекту мирного договора в соответствии с известными принципами, и в случае четкой приверженности последним, появится возможность зафиксировать значительный прогресс в достижении соглашения по проекту.

Были затронуты региональные программы, в контексте которых Арарат Мирзоян коснулся разработанного правительством Армении проекта «Перекресток мира».

Собеседники коснулись армяно-американской двусторонней повестки. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве на двусторонних и многосторонних площадках и перспективах его расширения», - говорится в сообщении МИД.