Мирзоян рассказал Блинкену о возможности «значительного прогресса» - Mediamax.am

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Мирзоян рассказал Блинкену о возможности «значительного прогресса»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили последние события в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Встреча состоялась в Скопье в рамках министерской конференции ОБСЕ.

 

«Арарат Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на неконструктивную позицию, проявленную Азербайджаном, проведенную в Нагорном Карабахе этническую чистку и существующие гуманитарные проблемы, Армения направила Азербайджану предложения по проекту мирного договора в соответствии с известными принципами, и в случае четкой приверженности последним, появится возможность зафиксировать значительный прогресс в достижении соглашения по проекту.

 

Были затронуты региональные программы, в контексте которых Арарат Мирзоян коснулся разработанного правительством Армении проекта «Перекресток мира».

 

Собеседники коснулись армяно-американской двусторонней повестки. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве на двусторонних и многосторонних площадках и перспективах его расширения», - говорится в сообщении МИД.

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