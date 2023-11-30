Мирзоян рассказал Блинкену о возможности «значительного прогресса»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили последние события в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Встреча состоялась в Скопье в рамках министерской конференции ОБСЕ.
«Арарат Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на неконструктивную позицию, проявленную Азербайджаном, проведенную в Нагорном Карабахе этническую чистку и существующие гуманитарные проблемы, Армения направила Азербайджану предложения по проекту мирного договора в соответствии с известными принципами, и в случае четкой приверженности последним, появится возможность зафиксировать значительный прогресс в достижении соглашения по проекту.
Были затронуты региональные программы, в контексте которых Арарат Мирзоян коснулся разработанного правительством Армении проекта «Перекресток мира».
Собеседники коснулись армяно-американской двусторонней повестки. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве на двусторонних и многосторонних площадках и перспективах его расширения», - говорится в сообщении МИД.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.