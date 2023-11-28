США могут использовать «все возможные инструменты», заявил Джеймс О’Брайен

Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил, что «мы видим реальную возможность для Азербайджана и Армении заключить мир».

«Нас воодушевляет то, что стороны разговаривают друг с другом напрямую и через посредников. И мы видим реальную возможность получить выгоду для всего региона. К примеру, если торговля из Центральной Азии сможет осуществляться через Азербайджан и Армению в Турцию, это станет существенным стимулом для всех стран на этом торговом пути. И мы будем рады возможности стать частью этого.

В то же время, если будет принято решение добиваться этого не мирными средствами, нам придется использовать все возможные инструменты, чтобы избежать создания такого торгового пути. Мы очень четко изложили сторонам то, что мы надеемся увидеть, а также последствия иных развитий. Мы знаем, что стороны выразили заинтересованность в заключении мирного соглашения в ближайшее время, и нам бы хотелось, чтобы это произошло», - сказал американский дипломат, выступая на брифинге, посвященном предстоящему визиту госсекретаря США в Брюссель.

Внешняя политика | 2023-11-28 07:33:02 Госсекретарь США провел телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении

Выступая 15 ноября в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях о будущем Нагорного Карабаха, Джеймс О’Брайен заявил, что «применение Азербайджаном силы в Нагорном Карабахе подорвало доверие и породило сомнения о приверженности Баку всеобъемлющему миру с Арменией».

«Учитывая эту новую реальность, Госдепартамент дал понять Азербайджану, что мы не можем продолжать наши двусторонние отношения по принципу «бизнес как всегда» (“business as usual”). Соединенные Штаты осудили действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, отменили двусторонние встречи на высоком уровне, а также приостановили планы будущих мероприятий», - говорил тогда О’Брайен.