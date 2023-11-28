Госсекретарь США провел телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

В сообщении Госдепартамента о бсееде Блинкена с Ильхамом Алиевым говорится:

«Госсекретарь приветствовал приверженноссть президента Алиева заключению прочного и достойного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Госсекретарь признал страдания, которые этот затянувшийся конфликт принес как азербайджанцам, так и армянам, и подчеркнул преимущества мир для региона. Госсекретарь обсудил наши прочные отношения с Азербайджаном, отметил недавние вызывающие обеспокоенность вопросы, а также говорил о возможности укрепления сотрудничества, особенно вокруг мирного процесса, и важность взаимодействия на высоком уровне».

В сообщении Госдепартамента о бсееде Блинкена с Николом Пашиняном говорится:

«Стороны обсудили поддержку Соединенными Штатами усилий по достижению прочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь подтвердил продолжающуюся поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Армении и обозначил усилия по расширению двустороннего сотрудничества с Арменией в рамках нашей поддержки ее видения процветающего и демократического будущего».