Госсекретарь США провел телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении - Mediamax.am

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Госсекретарь США провел телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

В сообщении Госдепартамента о бсееде Блинкена с Ильхамом Алиевым говорится:

 

«Госсекретарь приветствовал приверженноссть президента Алиева заключению прочного и достойного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Госсекретарь признал страдания, которые этот затянувшийся конфликт принес как азербайджанцам, так и армянам, и подчеркнул преимущества мир для региона. Госсекретарь обсудил наши прочные отношения с Азербайджаном, отметил недавние вызывающие обеспокоенность вопросы, а также говорил о возможности укрепления сотрудничества, особенно вокруг мирного процесса, и важность взаимодействия на высоком уровне».

 

В сообщении Госдепартамента о бсееде Блинкена с Николом Пашиняном говорится:

 

«Стороны обсудили поддержку Соединенными Штатами усилий по достижению прочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь подтвердил продолжающуюся поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Армении и обозначил усилия по расширению двустороннего сотрудничества с Арменией в рамках нашей поддержки ее видения процветающего и демократического будущего».

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