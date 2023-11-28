Лидеры Абхазии и Южной Осетии выступили с критикой Никола Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Лидеры Абхазии и Южной Осетии выступили с критикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего об однозначной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Как сообщает ТАСС, президент Абхазии Аслан Бжания назвал заявление Пашиняна противоречащим факту суверенитета Абхазии. Он напомнил, что в Абхазии с уважением относятся к армянскому народу, «часть которого нашла свое спасение от трагических событий прошлого именно в Абхазии».

«Армяне в Абхазии имеют все, чего не смог гарантировать Пашинян армянам Карабаха, которые вследствие проводимой им политики столкнулись с трагедией крушения государственности и массового исхода с родной земли», - заявил Бжания.

Согласно другому сообщению ТАСС, президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что «премьер Армении Никол Пашинян предал свой народ».

«Мы с уважением относимся к армянскому народу, с которым нас связывают многовековые дружественные отношения, но нам не интересно мнение премьер-министра Армении, который оставил Нагорный Карабах в тяжелейшем положении. Он предал армян, которые ждали помощи от Армении. Пашинян не нашел в себе смелости признать независимость Арцаха. Нам неинтересно мнение таких политиков», - сказал Гаглоев.