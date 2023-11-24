Пашинян: «Быть членом ОДКБ - непреодолимое препятствие»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что, «являясь членами ОДКБ, мы не можем получить от ОДКБ необходимую нам политическую поддержку и вооружение».

«С другой стороны, членство в ОДКБ является непреодолимым препятствием для получения поддержки и сотрудничества из других мест. Мы должны принимать решения, которые отвечают нашим интересам.

Почему мы не принимаем и примем ли решение о выходе из ОДКБ? Мы руководствуемся государственными интересами Армении и, если на данный момент мы приняли какое-то решение или не приняли его, то нашим ориентиром является государственный интерес Армении»,- сказал Никол Пашинян.

По его словам, на данный момент «фактические действия или бездействие ОДКБ не соответствуют ее обязательствам перед Арменией».

«В этом смысле действия ОДКБ не соответствуют интересам Армении, и мы прозрачно поднимаем этот вопрос»,- заявил Никол Пашинян.