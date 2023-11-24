В Ереван прибыл глава Службы внешней разведки Германии - Mediamax.am

443 просмотров

В Ереван прибыл глава Службы внешней разведки Германии


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и руководитель Службы внешней разведки Германии Бруно Каль обсудили вопросы, связанные с сферами сотрудничества между Арменией и Германией.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что на встрече состоялся обмен мнениями о процессах, происходящих в регионе, а также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Ноябрь 24, 2023 17:05
Пашинян: «Быть членом ОДКБ - непреодолимое препятствие»

Политика | Ноябрь 24, 2023 16:40
Пашинян: Вопрос анклавов обсуждается

Политика | Ноябрь 24, 2023 14:57
Пашинян: Вопрос непоставленного оружия обсуждается
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023