В Ереван прибыл глава Службы внешней разведки Германии

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и руководитель Службы внешней разведки Германии Бруно Каль обсудили вопросы, связанные с сферами сотрудничества между Арменией и Германией.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что на встрече состоялся обмен мнениями о процессах, происходящих в регионе, а также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.