В Ереван прибыл глава Службы внешней разведки Германии

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и руководитель Службы внешней разведки Германии Бруно Каль обсудили вопросы, связанные с сферами сотрудничества между Арменией и Германией.
Пресс-служба правительства Армении сообщила, что на встрече состоялся обмен мнениями о процессах, происходящих в регионе, а также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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