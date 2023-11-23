Захарова заявила о «кардинальной смене внешней ориентации Армении»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила сегодн о «кардинальной смене ориентации Армении во внешних делах».

«Разговоры о том, что Армения якобы была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, и что это не Армения выходит из ОДКБ, а наоборот, это попытка спихнуть ответственность, найти виновных в собственных просчетах», - сказала Захарова.

По ее словам, данная риторика является откровенной попыткой «скрыть истинные намерения».

«Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах», - заявила официальный представитель МИД РФ и подчеркнула, что эта политика проводится Ереваном «с подачи Запада».

«С другой стороны, они пытаются это всячески закамуфлировать, полагая, что так можно сохранить прежний уровень помощи и особых отношений», - добавила она.