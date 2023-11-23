Захарова заявила о «кардинальной смене внешней ориентации Армении» - Mediamax.am

1262 просмотров

Захарова заявила о «кардинальной смене внешней ориентации Армении»


Фото: https://panorama.pub/


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила сегодн о «кардинальной смене ориентации Армении во внешних делах».

«Разговоры о том, что Армения якобы была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, и что это не Армения выходит из ОДКБ, а наоборот, это попытка спихнуть ответственность, найти виновных в собственных просчетах», - сказала Захарова.

 

По ее словам, данная риторика является откровенной попыткой «скрыть истинные намерения».

 

«Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах», - заявила официальный представитель МИД РФ и подчеркнула, что эта политика проводится Ереваном «с подачи Запада».

 

«С другой стороны, они пытаются это всячески закамуфлировать, полагая, что так можно сохранить прежний уровень помощи и особых отношений», - добавила она.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Ноябрь 23, 2023 11:19
Комиссии по демаркации границы Армении и Азербайджана встретятся через неделю

Внешняя политика | Ноябрь 22, 2023 17:40
Захарова заявила о «кардинальной смене внешней ориентации Армении»

Внешняя политика | Ноябрь 22, 2023 17:18
В Азербайджане решили изгнать миссию USAID
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023