Захарова заявила о «кардинальной смене внешней ориентации Армении»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила сегодн о «кардинальной смене ориентации Армении во внешних делах».
«Разговоры о том, что Армения якобы была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, и что это не Армения выходит из ОДКБ, а наоборот, это попытка спихнуть ответственность, найти виновных в собственных просчетах», - сказала Захарова.
По ее словам, данная риторика является откровенной попыткой «скрыть истинные намерения».
«Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах», - заявила официальный представитель МИД РФ и подчеркнула, что эта политика проводится Ереваном «с подачи Запада».
«С другой стороны, они пытаются это всячески закамуфлировать, полагая, что так можно сохранить прежний уровень помощи и особых отношений», - добавила она.
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