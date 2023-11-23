В Азербайджане решили изгнать миссию USAID

Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Агентству международного развития США (USAID) «больше нет места в Азербайджане».

Так он отреагировал на пост руководителя USAID Саманты Пауэр, в котором, в частности, говорилось:

«Два месяца назад военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе вынудила более 100 тысяч человек покинуть свои дома и отправится в соседнюю Армению. США продолжают поддерживать этнических армян из Нагорного Карабаха».

«Маски сорваны! В Азербайджане больше нет места для деятельности USAID!» - написал Гаджиев в социальной сети X (бывший Twitter).

«На посту постоянного представителя США в Совете Безопасности ООН она никогда не поднимала вопроса о плачевном положении азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и не требовала исполнения резолюций СБ ООН», - заявил помощник Алиева.

Хикмет Гаджиев напомнил, что Саманта Пауэр была членом отборочной комисии гуманитарной премии «Аврора» и заявил, что «азербайджанофобия, туркофобия, политическая коррупция, скорее всего, были обшими интересами и ценностями Рубена Варданяна и Саманты Пауэр».