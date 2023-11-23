Армения представила «потенциальные предстоящие вызовы» партнерам из ЕС - Mediamax.am

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Армения представила «потенциальные предстоящие вызовы» партнерам из ЕС


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Вице-премьеры Мгер Григорян и Тигран Хачатрян провели сегодня встречу с аккредитованными в Армении послами стран ЕС и главой делегации ЕС Василисом Марагосом.

«Мгер Григорян представил послам потенциальные вызовы, стоящие перед Арменией в контексте возможных региональных событий, и пути их преодоления», - говорится в сообщении офиса вице-премьера.

 

Мгер Григорян подтвердил желание и готовность Армении установить стабильный и прочный мир в регионе.

 

«Вице-премьер подчеркнул важность реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и необходимость эффективной реализации совместных программ, разработанных в рамках экономического и инвестиционного плана ЕС», - отмечается в сообщении.

 

«Вице-премьер Тигран Хачатрян представил меры, реализуемые правительством для удовлетворения первоочередных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Хачатрян коснулся важности создания предпосылок для получения собственного дохода для вынужденных переселенцев за счет работы, а также важности эффективного решения проблемы обеспечения жильем, подчеркнув необходимость поддержки со стороны стран ЕС в этих направлениях»,- говорится в сообщении.

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