Ереван предложил Баку провести заседание комиссии по делимитации на границе

Ереван /Медиамакс/. МИД Армении заявил сегодня, что Ереван предложил Юаку провести заседание комиссии по делимитации на государственной границе между двумя странами.

Внешняя политика | 2023-11-21 16:57:05 Азербайджан предложил Армении организовать встречу на границе

МИД выступил с заявлением, в котором, в частности, говорится:

«Армения передала азербайджанской стороне шестую редакцию соглашения об урегулировании отношений.

В целях предотвращения попыток завести переговорный процесс в тупик и достижения прочного мира в нашем регионе, Армения конструктивно передала свои замечания по соглашению и, как неоднократно прежде, доказала готовность возобновить переговоры, имея в качестве ориентира взаимное недвусмысленное признание и уважение территориальной целостности друг друга, осуществление дальнейшего процесса делимитации на основе Алматинской декларации и новейших легитимных советских карт, и основанное на принципах полного уважения суверенитета и юрисдикции государств, равенства и взаимности разблокирования инфраструктур региона.

Армянская сторона продолжает считать, что, несмотря на все сложности и вызовы, существует реальная возможность установления мира между двумя странами, который может быть реализован при наличии обоюдной политической воли.

Армянская сторона продолжает демонстрировать эту волю. Одним из ее проявлений является то, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации на государственной границе двух стран».