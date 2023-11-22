Арарат Мирзоян и Сурен Папикян также пропустят заседания ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. По инициативе белорусской стороны 21 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонную беседу с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.
«Были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в запланированном на 22 ноября в Минске совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ», - говорится в сообщении МИД Армении.
Министр обороны Армении Сурен Папикян также не примет участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое пройдет в Минске.
14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в телефонной беседе с президентом Беларуси Александром Лукашенко, что не будет участвовать в заседании Совета глав государств стран-участниц ОДКБ.
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