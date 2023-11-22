Азербайджан предложил Армении организовать встречу на границе - Mediamax.am

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Азербайджан предложил Армении организовать встречу на границе


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Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана заявил сегодня, что «Баку готов к прямым переговорам с Ереваном для скорейшего заключения мирного договора».

В МИД Азербайджана выразили сожаление, что «Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Баку по проекту мирного договора».

 

По мнению внешнеполитического ведомства Азербайджана, это серьезно замедлило мирный процесс.

 

Ереван передал Баку шестую версию мирного договора

«Подобный застой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе.

 

Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях, и только они несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе», - говорится в заявлении.

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