«Бизнеса как всегда» с Азербайджаном не будет, заявил О’Брайен - Mediamax.am

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«Бизнеса как всегда» с Азербайджаном не будет, заявил О’Брайен


Джеймс О’Брайен
Джеймс О’Брайен

Фото: https://ecfr.eu/


Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что «применение Азербайджаном силы в Нагорном Карабахе подорвало доверие и породило сомнения о приверженности Баку всеобъемлющему миру с Арменией».

Выступая 15 ноября в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях о будущем Нагорного Карабаха, американский дипломат, в частности, сказал:

 

«Учитывая эту новую реальность, Госдепартамент дал понять Азербайджану, что мы не можем продолжать наши двусторонние отношения по принципу «бизнес как всегда» (“business as usual”). Соединенные Штаты осудили действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, отменили двусторонние встречи на высоком уровне, а также приостановили планы будущих мероприятий. Мы продолжим призывать власти Азербайджана содействовать возвращению армян Нагорного Карабаха, которые, возможно, захотят вернуться в свои дома или посетить культурные объекты региона, а также восстановить беспрепятственное коммерческое, гуманитарное и пешеходное движение в регион через Лачинский коридор».

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