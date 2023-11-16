«Попытка Армении усидеть на двух стульях до добра не доведет»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что «Запад, чьи планы на украинском направлении полностью провалились, такой же звериной хваткой теперь вцепился в Армению».

«Пытается «оторвать» ее от России. Что это значит? Мы суверенные государства, все межгосударственные договоры были заключены добровольно. Более того, эти документы, в отличие от многого, что обещает Запад, дают конкретный результат, который свидетельствует о бонусах, получаемых Арменией, как государством, – экономических, финансовых, энергетических», - сказала Захарова на брифинге в Москве.

«Видимо, власти Армении забыли, что благосостояние страны во многом основывалось на бонусах, получаемых от сотрудничества с Россией и членства в ЕАЭС. Это реальные цифры и факты в отличие от многих пустых заявлений и обещаний, которые дает Запад.

Партнеры обращаются к нам с просьбой все это сохранить, а сами предпринимают шаги, в частности в сфере безопасности, наносящие ущерб двусторонним отношениям и игнорирующие интересы России. Как это называется? Если это попытка усидеть на двух стульях, то она никого до добра не доводила», - сказала официальный представитель МИД России.