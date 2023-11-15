Лукашенко предложил Пашиняну «не торопиться»

Ереван /Медиамакс/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну «не торопиться».

Как сообщает агентство БЕЛТА, об этом сказала пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, комментируя телефонный разговор лидеров двух стран, в ходе которого Никола Пашинян сообщил, что не примет участие в саммите ОДКБ 23 ноября в Минске.

«Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию», - сказала Эйсмонт.

В мае этого года Александр Лукашенко говорил о «важной роли единства в ОДКБ для сохранения суверенитета и независимости ее участников».

«Уверен, что девиз белорусского председательства «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности» отвечает интересам всех членов ОДКБ. Нельзя в этой связи обойти вопрос о единстве наших рядов. Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств ОДКБ. Именно в снятии имеющихся противоречий видим перспективу укрепления организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности. Не допустите разрыва на этом остром моменте нашей истории. Сильные мира сего пытаются переделить мир, и мы в центре этого внимания. Надо держаться друг друга. Другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет», - отмечал Лукашенко.