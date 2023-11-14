МИД Азербайджана пригрозил Боррелю «адекватным ответом»

Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана заявил, что заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «умышленно искажают реалии в регионе, совершенно неадекватны и неприемлемы».

«На фоне безразличия Европейского союза к почти 30-летней военной агрессии Армении, угрозы в адрес Азербайджана являются ярким примером предвзятой политики и двойных стандартов этой структуры», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Обвинения, выдвинутые представителем ЕС, представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана», - добавили в МИД Азербайджана.

В Баку заявили, что «в то время, как страны-члены ЕС страдают от тенденций агрессивного сепаратизма, попытки внешнеполитического ведомства ЕС разжечь сепаратизм на территории нашей страны являются источником серьезной обеспокоенности».

Внешняя политика | 2023-11-14 09:04:51 Глава МИД стран ЕС одобрили предложение о расширении миссии в Армении

«Усилия ЕС по вооружению Армении и тем самым поддержке милитаризации, препятствующей миру и стабильности в регионе, являются поощрением политики, ведущей к новым конфликтам в регионе, и ответственность за это ложится на ЕС.

Еще раз напоминаем, что говорить с Азербайджаном на языке угроз недопустимо, и любые недружественные действия не приведут к положительному результату, а получат адекватный ответ», - заявили в МИД Азербайджана.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после состоявшегося в Брюсселе заседания Совета ЕС по международным делам 13 ноября, в частности, заявил:

«Совет обсудил, как укрепить сотрудничество с Арменией и поддержать ее демократически избранные власти, ее устойчивость, безопасность и обеспечение продолжения реформ в стране. Мы решили усилить нашу миссию в Армении, увеличив количество ее членов и количества патрулирований на чувствительных участках границы. Мы также изучим возможную поддержку Армении в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility) и вариант либерализации визового режима для Армении».

Боррель заявил также, что ЕС должен быть «очень внимателен к любым попыткам внутренней и внешней дестабилизации в Армении».

«Наше послание Азербайджану было четким: любое нарушение территориальной целостности Армении неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для качества наших отношений»,- подчеркнул он.

Боррель призвал к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном на основе проделанной президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем работы.

«Мирное соглашение должно быть подписано, и мы полны решимости продолжать нашу посредническую роль»,- сказал Боррель, добавив, что министры иностранных дел ЕС решили пригласить главу МИД Армении Арарата Мирзояна для участия в одном из предстоящих заседаний Совета по международным делам.