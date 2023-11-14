В Лондоне открылось новое здание посольства Армении - Mediamax.am

788 просмотров

В Лондоне открылось новое здание посольства Армении


Фото: Пресс-служба МИД РА

Фото: Пресс-служба МИД РА

Фото: Пресс-служба МИД РА

Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. 13 ноября в рамках официального визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Соединенное Королевство состоялась официальная церемония открытия нового здания посольства Армении.

Пресс-служба министерства иностранных дел сообщает, что от имени правительства Великобритании  в церемонии принял участие государственный министр бизнеса и торговли Тимоти Минто.

Фото: Пресс-служба МИД РА

В своем выступлении Арарат Мирзоян, в частности, сказал:

 

«Перерезая сегодня ленту, мы не только открываем здание, но и закладываем новый фундамент для углубления наших отношений. Мы подтверждаем нашу приверженность углублению нашего политического диалога, экономических и культурных связей.

 

Интересным совпадением является и то, что сразу же после этой церемонии открытия мы намерены вывести наши двусторонние отношения на новый уровень, начав Стратегический диалог между Республикой Армения и Соединенным Королевством».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Ноябрь 14, 2023 12:51
МИД Азербайджана пригрозил Боррелю «адекватным ответом»

Внешняя политика | Ноябрь 14, 2023 11:48
Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ

Внешняя политика | Ноябрь 14, 2023 11:46
В Лондоне открылось новое здание посольства Армении
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023