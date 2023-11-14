В Лондоне открылось новое здание посольства Армении

Ереван /Медиамакс/. 13 ноября в рамках официального визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Соединенное Королевство состоялась официальная церемония открытия нового здания посольства Армении.

Пресс-служба министерства иностранных дел сообщает, что от имени правительства Великобритании в церемонии принял участие государственный министр бизнеса и торговли Тимоти Минто.

Фото: Пресс-служба МИД РА

В своем выступлении Арарат Мирзоян, в частности, сказал:

«Перерезая сегодня ленту, мы не только открываем здание, но и закладываем новый фундамент для углубления наших отношений. Мы подтверждаем нашу приверженность углублению нашего политического диалога, экономических и культурных связей.

Интересным совпадением является и то, что сразу же после этой церемонии открытия мы намерены вывести наши двусторонние отношения на новый уровень, начав Стратегический диалог между Республикой Армения и Соединенным Королевством».