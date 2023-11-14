Глава МИД стран ЕС одобрили предложение о расширении миссии в Армении

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел стран-участниц ЕС одобрили предложение о расширении Гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA) и об активизации обсуждений о либерализации визового режима с Арменией.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после состоявшегося в Брюсселе заседания Совета ЕС по международным делам.

«Совет обсудил, как укрепить сотрудничество с Арменией и поддержать ее демократически избранные власти, ее устойчивость, безопасность и обеспечение продолжения реформ в стране. Мы решили усилить нашу миссию в Армении, увеличив количество ее членов и количества патрулирований на чувствительных участках границы. Мы также изучим возможную поддержку Армении в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility) и вариант либерализации визового режима для Армении»,- добавил Боррель.

Европейский фонд мира - инструмент, с помощью которого Брюссель предоставляет средства для повышения обороноспособности стран, не входящих в ЕС, предотвращения конфликтов и укрепления мира. Через эту структуру помощь от Евросоюза получают, в частности, Украина, Грузия и Молдова.

Боррель заявил также, что ЕС должен быть «очень внимателен к любым попыткам внутренней и внешней дестабилизации в Армении».

«Наше послание Азербайджану было четким: любое нарушение территориальной целостности Армении неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для качества наших отношений»,- подчеркнул он.

Он призвал к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном на основе проделанной президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем работы.

«Мирное соглашение должно быть подписано, и мы полны решимости продолжать нашу посредническую роль»,- сказал Боррель, добавив, что министры иностранных дел ЕС решили пригласить главу МИД Армении Арарата Мирзояна для участия в одном из предстоящих заседаний Совета по международным делам.

Медиамакс отмечает, что в июле этого года спикер парламента Армении Ален Симонян на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой напомнил, что Армения обратилась в ЕС с просьбой предоставить Армении техническую помощь через Европейский фонд мира.

«К сожалению, запрос Армении отклонили, ссылаясь на посреднические усилия ЕС в улучшении отношений между Арменией и Азербайджаном, а также вопрос «конфликтной чувствительности»», - говорил тогда Ален Симонян.