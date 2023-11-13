В Баку осудили отправку Францией в Армению бронеавтомобилей

Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана осудил поставку Францией Армении бронеавтомобилей Bastion.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал, что поставки этой техники «послужат усилению военного потенциала и деструктивной деятельности Армении в регионе».

«Эти шаги Франции, позиционирующей себя как сторонницу мира и стабильности в регионе, серьезным образом ставят под вопрос усилия по нормализации отношений на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств и служат обострению ситуации», - сказал Айхан Гаджизаде.

«Армения и Франция должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе, и эти страны должны, наконец, понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет», - добавил азербайджанский дипломат.