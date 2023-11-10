По словам Лаврова, «страны Запада хотят дружить с Арменией против России»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «страны Запада хотят дружить с Арменией против России».

Как сообщает ТАСС, Лавров заявил в эфире телеканала «Россия-1»:

«Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации».

«Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер определила сама, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, мы никогда не дружим с кем бы то ни было против кого-то», - заявил Лавров.