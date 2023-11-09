Никол Пашинян встретится сегодня с Эмманюэлем Макроном

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом во Францию.
Пресс-служба правительства сообщила, что сегодня Никол Пашинян встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
10 ноября премьер-министр Армении примет участие в «6-й мирной конференции» в Париже.
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