Никол Пашинян встретится сегодня с Эмманюэлем Макроном - Mediamax.am

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Никол Пашинян встретится сегодня с Эмманюэлем Макроном


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом во Францию.

Пресс-служба правительства сообщила, что сегодня Никол Пашинян встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

 

10 ноября премьер-министр Армении примет участие в «6-й мирной конференции» в Париже.

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