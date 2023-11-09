Никол Пашинян встретится сегодня с Эмманюэлем Макроном

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом во Францию.

Пресс-служба правительства сообщила, что сегодня Никол Пашинян встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

10 ноября премьер-министр Армении примет участие в «6-й мирной конференции» в Париже.