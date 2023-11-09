Cтарший советник США по переговорам на Кавказе прибыл в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял сегодня старшего советника США по переговорам на Кавказе Луи Боно.
«Стороны коснулись усилий, направленных на установление прочного мира и стабильности в регионе, а также процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений», - говорится в сообщении Совбеза.
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