Cтарший советник США по переговорам на Кавказе прибыл в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял сегодня старшего советника США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

«Стороны коснулись усилий, направленных на установление прочного мира и стабильности в регионе, а также процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений», - говорится в сообщении Совбеза.