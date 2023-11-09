Патрушев призвал не вмешиваться в урегулирование отношений между Ереваном и Баку

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил сегодня, что «урегулирование между Азербайджаном и Арменией возможно лишь тогда, когда в конфликт перестанут вмешиваться внерегиональные силы».

«Мы заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества», - заявил Николай Патрушев на ежегодном собрании секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.

По его словам «Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций».

«Практика показывает, что это возможно исключительно при условии невмешательства внерегиональных сил. Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий», - подчеркнул он.

На ежегодном собрании секретарей советов безопасности стран СНГ Армению представляет посол Армении в России Вагаршак Арутюнян. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян в заседании не участвует.