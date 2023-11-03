Гражданская миссия ЕС в Армении полностью укомплектована - Mediamax.am

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Гражданская миссия ЕС в Армении полностью укомплектована


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Гражданская миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) полностью укомплектована.

Об этом заявил 1 ноября глава миссии Маркус Риттер на церемонии открытия нового офиса EUMA в Ехегнадзоре, на которой присутствовал президент Армении Ваагн Хачатурян.

 

Маркус Риттер сообщил, что в настоящее время в составе миссии 93 члена из 23 стран ЕС.

 

Миссия организует патрулирование с 6 станций, расположенных в Капане, Горисе, Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни и Иджеване, покрывая всю границу Армении и Азербайджана.

 

На прошлой неделе члены миссии совершили тысячное патрулирование.

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