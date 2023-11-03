Гражданская миссия ЕС в Армении полностью укомплектована

Ереван /Медиамакс/. Гражданская миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) полностью укомплектована.
Об этом заявил 1 ноября глава миссии Маркус Риттер на церемонии открытия нового офиса EUMA в Ехегнадзоре, на которой присутствовал президент Армении Ваагн Хачатурян.
Маркус Риттер сообщил, что в настоящее время в составе миссии 93 члена из 23 стран ЕС.
Миссия организует патрулирование с 6 станций, расположенных в Капане, Горисе, Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни и Иджеване, покрывая всю границу Армении и Азербайджана.
На прошлой неделе члены миссии совершили тысячное патрулирование.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.