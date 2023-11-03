Захарова: Армения сделала демонстративный антироссийский жест

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала сегодня, что «Москва рассматривает участие Еревана в конференции по Украине на Мальте в так называемом копенгагенском формате как демонстративный антироссийский жест Армении».

Так она прокомментировала встречу секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака на Мальте.

Мария Захарова напомнила, что «супруга премьер-министра Армении Анна Акопян ранее посетила Киев, спикер парламента Армении Ален Симонян встречался с председателем Верховной Рады Украины в Дублине, а премьер-министр Никол Пашинян общался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гранаде».

«В Ереване должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России. Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно упорно разрушает наши союзнические отношения, которые не так давно само же называло важнейшим фактором стабильности и процветания Армении», - заключила официальный представитель МИД России.