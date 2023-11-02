Глава МИД Германии посетит Армению и Азербайджан

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Германии Анналена Бербок посетит на этой неделе Армению и Азербайджан.
Как сообщает ТАСС, представитель внешнеполитического ведомства Германии сообщил сегодня, что Анналена Бербок прибудет в Армению 3 ноября.
В рамках визита она встретится с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха.
4 ноября она направится из Еревана в Баку.
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