Глава МИД Германии посетит Армению и Азербайджан

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Германии Анналена Бербок посетит на этой неделе Армению и Азербайджан.

Как сообщает ТАСС, представитель внешнеполитического ведомства Германии сообщил сегодня, что Анналена Бербок прибудет в Армению 3 ноября.

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В рамках визита она встретится с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха.

4 ноября она направится из Еревана в Баку.