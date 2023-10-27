Мирзоян: Признание территориальной целостности должно быть однозначным

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «для долгосрочного и достойного для нашего народа мира на Южном Кавказе жизненно важно обеспечить исключение применения силы, а также ксенофобской политики».
«Всего месяц назад политика этнической чистки в Нагорном Карабахе была практически завершена, и более 100 тысяч армян были вынуждены бежать, чтобы спасти свою жизнь, они были насильственно перемещены из Нагорного Карабаха, покинули историческую родину и теперь нашли убежище в Армении в качестве беженцев», - заявил Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.
Он отметил, что прочный мир в регионе требует приверженности всех стран региона, активных шагов и отказа от максималистких устремлений:
«Добиться стабильного мира между Арменией и Азербайджаном и заключить мирный договор возможно, если будет однозначное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также будет осуществлена делимитация границ двух стран на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и новейших карт СССР».
Петер Сийярто заявил, что мирное соглашение обеспечит мирное экономическое развитие региона в ближайшие десятилетия. «Все жители региона заслуживают того, чтобы после десятилетий страданий здесь воцарились мир и спокойствие», - отметил венгерский министр.
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