Захарова: Не даем почву для того, чтобы «бацилла провокации разрасталась» - Mediamax.am

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Захарова: Не даем почву для того, чтобы «бацилла провокации разрасталась»


Фото: https://ptoday.ru/


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что «западные СМИ буквально «насели» на представителей официального Еревана, вытаскивая из них ответы на провокационные вопросы, явно нацеленные на нанесение максимального ущерба многоплановым связям Москвы и Еревана».

Захарова сказала об этом, комментируя интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна The Wall Street Journal.

 

Пашинян: «К сожалению, мы не видели преимуществ российского военного присутствия»

«К сожалению, в нынешних армянских реалиях подобные подстрекательства срабатывают. Нас тоже часто спрашивают и задают провокационные вопросы. Но мы предпочитаем отвечать, что имеющиеся разногласия в наших отношениях, в частности с Арменией, мы решаем по двусторонним каналам. Не даем почву для того, чтобы эта бацилла провокации разрасталась», - отметила российский дипломат.

 

«Начиная с 1990-х гг. российское военное присутствие и нахождение наших пограничников востребованы для Армении с учетом непростой ситуации на Южном Кавказе и неурегулированности отношений Еревана с соседями. 102-я российская военная база регулярно проводит учебные мероприятия для повышения боеготовности и слаженности с армянскими коллегами. Наши пограничники противодействуют попыткам незаконного пересечения армяно-турецкой границы, пресекают контрабанду на армяно-иранской границе, а с декабря 2020 г. еще и осуществляют мониторинг на армяно-азербайджанских рубежах. Все предпринимаемые мероприятия проводятся совместно с армянской стороной, при полном уважении к суверенитету и территориальной целостности республики.

 

Что касается российских миротворцев в Карабахе, то, если бы не они, то положение дел в регионе с осени 2020 г. могло бы развиваться по гораздо более драматичному для Еревана сценарию, особенно после решения руководства Армении публично признать принадлежность Карабаха Азербайджану.

 

Касательно претензий Еревана к ОДКБ. Эффективность этой организации была убедительно продемонстрирована в ходе событий в Казахстане в январе 2022 г. В случае согласия руководства Армении разместить на территории республики наблюдательную миссию Организации многих проблем также можно было бы избежать. Однако вместо этого армянское руководство предпочло пригласить миссию Евросоюза, которая под видом мониторинга занимается сбором разведданных против России и Ирана», - сказала Мария Захарова.

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