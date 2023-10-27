Лавров: «США с особым рвением стремятся распространить свое деструктивное влияние на Кавказ»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что «в последнее время с особым рвением США стремятся распространить свое деструктивное влияние на Южный Кавказ и Центральную Азию».

«С учетом деструктивной линии Запада на подрыв устойчивого развития Евразии, его неготовности к честной конкуренции и совместной работе, как никогда актуальна задача формирования новой общеконтинетальной архитектуры равной и неделимой безопасности, максимально открытой для самого широкого круга государств, готовых к равноправному и конструктивному взаимодействию», - сказал Лавров, выступая в Минске на конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».