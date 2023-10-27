По словам Пашиняна, «Перекресток мира» - неотъемлемая часть повестки мира»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в Тбилиси, что «Перекресток мира» является неотъемлемой частью мирной повестки».

«Eсли оживленная, активная дорога - знак сотрудничества, мира, успеха, то закрытые дороги указывают на наличие проблем. Мы знаем это на собственном примере. Наши дороги открыты с двумя из четырех наших соседей, что свидетельствует о дружественных отношениях с ними. Наши дороги с двумя соседями закрыты, что является весьма красноречивым свидетельством сложности отношений. Но я пришел сегодня не для того, чтобы рассказать о наших сложных отношениях, а хочу сказать, что без дорог будет очень сложно построить мир. Очевидно, что наш регион – Южный Кавказ – нуждается в мире. А что такое мир? Это состояние, когда страны живут с открытыми границами, связаны активными экономическими, политическими, культурными и человеческими связями, накопили опыт и традиции решения всех вопросов дипломатическим путем и посредством диалога,- заявил Никол Пашинян в ходе международной конференции «Шелковый путь» в Тбилиси.

Он отметил, что наше правительство разработало и представляет проект «Перекресток мира» как важную часть повестки мира.

««Перекресток мира» является неотъемлемой частью повестки мира. В настоящее время мы работаем над проектом соглашения о мире и установления отношений с Азербайджаном, и я надеюсь, что этот процесс будет успешно завершен в ближайшие месяцы и можно будет подписать соглашение о мире и установлении отношений».

Он выразил надежду, что в ближайшее время будут также подвижки в направлении открытия границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, что тоже станет положительным импульсом для всего региона.

««Перекресток мира» полностью включен в логику Шелкового пути, и мы будем рады принимать и безопасно перевозить по территории Армения людей, транспортные средства, грузы, проводить трубопроводы, кабели, линии электропередач», - резюмировал Пашинян.