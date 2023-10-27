Никол Пашинян отбыл в Грузию с рабочим визитом - Mediamax.am

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Никол Пашинян отбыл в Грузию с рабочим визитом


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Грузию с однодневным рабочим визитом.

В Тбилиси он примет участие в международном форуме «Шелковый путь».

 

В рамках визита запланирована двусторонняя встреча премьер-министров Армении и Грузии.

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