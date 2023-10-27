Никол Пашинян отбыл в Грузию с рабочим визитом

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Грузию с однодневным рабочим визитом.
В Тбилиси он примет участие в международном форуме «Шелковый путь».
В рамках визита запланирована двусторонняя встреча премьер-министров Армении и Грузии.
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