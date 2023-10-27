Пашинян: «К сожалению, мы не видели преимуществ российского военного присутствия»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «мы пытаемся диверсифицировать наши отношения в области безопасности».

Об этом глава правительства заявил в интервью газете The Wall Street Journal, полная стенограмма которого опубликована на сайте премьер-министра.

Никол Пашинян напомнил, что в мае 2021 года и сентябре 2022 года Азербайджан осуществил агрессивные действия против Армении и оккупировал территории.

«В Договоре о коллективной безопасности и в Уставе Организации Договора о коллективной безопасности четко прописаны действия, которые должны быть предприняты в случае совершения агрессии против страны-участницы. То, что там проописано, не произошло и, конечно, это разочаровывает как правительство Армении, так и армянскую общественность.

Также у нас есть двустороннее соглашение с Россией в сфере безопасности, и действия, описанные в этом соглашении, также не состоялись, что также вызвало очень серьезные вопросы как у правительства, так и у общественности», - сказал премьер-министр Армении.

Отвечая на вопрос журналиста, означает ли это, что Армения планирует потребовать от России вывода военной базы со своей территории, Никол Пашинян сказал:

«Этот вопрос мы не обсуждаем. Сейчас мы больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина подобной ситуации, и это будет повесткой рабочих дискуссий между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ».

Отвечая на другой вопрос - является ли военное присутствие России в Армении преимуществом или препятствием, Никол Пашинян сказал:

«К сожалению, по крайней мере на данный момент, мы не видели преимуществ в рамках описанных мной случаев».

«После провала миротворческих войск России в Нагорном Карабахе возникает много вопросов, и эти вопросы законны.То, что миротворческие войска Российской Федерации не смогли или не захотели обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха, это факт», - заявил премьер-министр Армении.