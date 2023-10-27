Лидеры стран-членов ЕС обсудят ситуацию на Южном Кавказе - Mediamax.am

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Лидеры стран-членов ЕС обсудят ситуацию на Южном Кавказе


Фото: https://www.euractiv.com/


Ереван /Медиамакс/. Лидеры стран-членов ЕС обсудят ситуацию на Южном Кавказе на плановом саммите в Брюсселе 26-27 октября.

Об этом говорится в письме председателя Совета ЕС Шарля Мишеля членам Совета.

 

Мишель отметил, что основное внимание на саммите будет уделено ситуации на Ближнем Востоке.

 

«Что касается Украины, то мы продолжим нашу безусловную поддержку так долго, как понадобится», - говорится в письме.

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