Мирзоян: «Времени для встречи в Брюсселе не нашел Алиев»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «президент Азербайджана не нашел времени для встречи в Брюсселе».
«Ответ на ваш вопрос очень прямой и краткий. Вы спросили, кто не нашел времени, очевидно, что это был президент Азербайджана. Мы и сейчас готовы принять участие в этой встрече. Надеюсь, что вопрос действительно в датах, и в ближайшее время можно будет согласовать новые даты встречи»,- сказал Арарат Мирзоян, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли.
Он напомнил, что несколько дней назад в Тегеране у него состоялся неофициальный контакт с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
«Армения по-прежнему привержена мирной повестке и готова работать над заключением мирного договора»,- заверил Арарат Мирзоян.
О том, что встреча лидеров Армении и Азербайджана, предложенная председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем в Брюсселе, не состоится до конца месяца, заявил сегодня специальный представитель Евросоюза Тойво Клаар.
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