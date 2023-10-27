Пашинян подчеркнул усилия США в процессе армяно-азербайджанского урегулирования - Mediamax.am

1855 просмотров

Пашинян подчеркнул усилия США в процессе армяно-азербайджанского урегулирования


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и помощник госсекретаря США по делам Южной Европы и Евразии Джошуа Хаки обсудили вопросы, связанные с миром и стабильностью в регионе.

Как говорится в сообщении правительства, на встрече, состоявшейся 24 октября в Ереване, Никол Пашинян подчеркнул важность усилий США в процессе регулирования армяно-азербайджанских отношений.

 

«Никол Пашинян коснулся вынужденного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проведенной Азербайджаном политики этнической чистки и сложившейся гуманитарной ситуации, отметив важность международной поддержки в решении существующих проблем.

 

Стороны обсудили возможности, связанные с регулированием армяно-азербайджанских отношений, разблокировкой региональных транспортных инфраструктур на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности, делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Октябрь 27, 2023 13:06
Мирзоян: Признание территориальной целостности должно быть однозначным

Внешняя политика | Октябрь 27, 2023 09:59
Захарова: Не даем почву для того, чтобы «бацилла провокации разрасталась»

Внешняя политика | Октябрь 26, 2023 17:46
Лавров: «США с особым рвением стремятся распространить свое деструктивное влияние на Кавказ»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023