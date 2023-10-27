Пашинян подчеркнул усилия США в процессе армяно-азербайджанского урегулирования

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и помощник госсекретаря США по делам Южной Европы и Евразии Джошуа Хаки обсудили вопросы, связанные с миром и стабильностью в регионе.
Как говорится в сообщении правительства, на встрече, состоявшейся 24 октября в Ереване, Никол Пашинян подчеркнул важность усилий США в процессе регулирования армяно-азербайджанских отношений.
«Никол Пашинян коснулся вынужденного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проведенной Азербайджаном политики этнической чистки и сложившейся гуманитарной ситуации, отметив важность международной поддержки в решении существующих проблем.
Стороны обсудили возможности, связанные с регулированием армяно-азербайджанских отношений, разблокировкой региональных транспортных инфраструктур на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности, делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.