Пашинян подчеркнул усилия США в процессе армяно-азербайджанского урегулирования

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и помощник госсекретаря США по делам Южной Европы и Евразии Джошуа Хаки обсудили вопросы, связанные с миром и стабильностью в регионе.

Как говорится в сообщении правительства, на встрече, состоявшейся 24 октября в Ереване, Никол Пашинян подчеркнул важность усилий США в процессе регулирования армяно-азербайджанских отношений.

«Никол Пашинян коснулся вынужденного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проведенной Азербайджаном политики этнической чистки и сложившейся гуманитарной ситуации, отметив важность международной поддержки в решении существующих проблем.

Стороны обсудили возможности, связанные с регулированием армяно-азербайджанских отношений, разблокировкой региональных транспортных инфраструктур на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности, делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении.