Послу России передана нота протеста - Mediamax.am

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Послу России передана нота протеста


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. МИД Армении сообщает, что в связи с выпуском 23 октября на общероссийском федеральном телеканале «Первый канал» телепередачи, в ходе которой «были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения», в МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.

В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста.

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