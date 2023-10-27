Послу России передана нота протеста

Ереван /Медиамакс/. МИД Армении сообщает, что в связи с выпуском 23 октября на общероссийском федеральном телеканале «Первый канал» телепередачи, в ходе которой «были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения», в МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.
В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста.
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