Госдума отложила рассмотрение законопроекта о признании водительских прав Армении

Ереван /Медиамакс/. Депутаты Госдумы приняли решение бессрочно отложить рассмотрение законопроекта о признании в России национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российсого парламента.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроектом предлагается дать гражданам Армении дополнительные преференции, но руководство Армении не сделало никаких шагов для закрепления статуса русского языка.

«Мы принимали такие решения в отношении Белоруссии, Казахстана и Киргизии, поскольку русский язык у них закреплен конституционно. Что касается Армении, мы видим: нет статуса русского языка, последние решения совершенно не направлены на развитие отношений в этой сфере», - сказал Володин.

Документ был инициирован правительством России и принят Госдумой в первом чтении в июне 2022 года.

Медиамакс напоминает, что в еще июне 2017 года Вячеслав Володин предлагал закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве Армении, чтобы национальные водительские права признавались на территории России.

Он говориле, что после принятия Госдумой закона, в соответствии с которым граждане Киргизии, где русский язык закреплен как официальный, получили право работать в России водителями с национальными правами, «граждане Армении фактически остались за бортом».

«Я могу сказать лишь одно: закрепите русский язык как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и Республику Армения», - говорил Володин.