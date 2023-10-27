Мирзоян и Фидан встретились в Тегеране - Mediamax.am

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Мирзоян и Фидан встретились в Тегеране


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. 23 октября в Тегеране в рамках встречи региональной консультативной платформы («3+3») встретились министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан.

По сообщению МИД Армении, на встрече были обсуждены текущие вопросы региональной и двусторонней повестки, подтверждена готовность реализовать достигнутые ранее договоренности.

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