«Сионистский режим не будет другом Азербайджана», заявил президент Ирана

Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, что «сионистский режим не будет другом ни Азербайджана, ни другом какой-либо мусульманской страны».

Как сообщает IRNA, Раиси заметил, что ранее он говорил об этом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Ситуация в секторе Газа сегодня является знаком для всех стран региона, чтобы они увидели, что Америка и Запад не симпатизируют странам региона, а лишь преследуют свои расистские интересы в регионе», - добавил президент Ирана.