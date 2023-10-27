«Сионистский режим не будет другом Азербайджана», заявил президент Ирана - Mediamax.am

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«Сионистский режим не будет другом Азербайджана», заявил президент Ирана


Фото: irna.ir


Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, что «сионистский режим не будет другом ни Азербайджана, ни другом какой-либо мусульманской страны».

Как сообщает IRNA, Раиси заметил, что ранее он говорил об этом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

 

«Ситуация в секторе Газа сегодня является знаком для всех стран региона, чтобы они увидели, что Америка и Запад не симпатизируют странам региона, а лишь преследуют свои расистские интересы в регионе», - добавил президент Ирана.

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