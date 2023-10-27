Лавров: партнеры могут «попытать счастья» в Брюсселе

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Россия не против любых контактов, которые армяне и азербайджанцы сочтут для себя полезными»

Выступая на пресс-конференции по итогам состоявшейся 23 октября в Тегеране встречи глав МИД Азербайджана, Армении, России, Турции и Ирана, Лавров отметил:

«Экспертам прекрасно известно, что все необходимое для обсуждения и согласования делимитации, включая карты, оставшиеся с советских времен, находятся только у Российской Федерации. Партнеры это понимают. Мы не пытаемся делать из этого большую проблему. Пусть «попытают счастья» в Брюсселе, если у них есть на то желание. Но мы всегда готовы реально помочь приступить к практической делимитации».

Лавров напонил, что «армяне и азербайджанцы условились создать комиссию по делимитации, в работе которой с их согласия будет участвовать российская сторона в качестве консультанта».

«К сожалению, длительный период комиссия не собиралась. Хотя за последний год были попытки (и продолжаются) со стороны США и, прежде всего, Европейского союза внедриться в процесс делимитации», - сказал российский министр.

Глава МИД России также отметил, что карабахский конфликт «по большому счету урегулирован».

«Стороны согласились с тем, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Это была главная нерешенная проблема. Сейчас остаются практические шаги по полной нормализации отношений. Прежде всего, по подготовке мирного договора, делимитации границ и налаживания транспортных, экономических связей без препятствий. Россия играет координирующую роль в отношении всех этих процессов», - отметил Лавров.