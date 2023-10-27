Арарат Мирзоян примет участие вօ встрече «3+3» в Тегеране

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет сегодня в Иран.
Пресс-служба МИД сообщает, что по приглашению иранской стороны Арарат Мирзоян примет участие в заседании региональной консультативной площадки («3+3») в Тегеране.
Запланированы также двусторонние встречи.
Грузинская сторона заявила, что не будет участвовать во встрече в Тегеране. Таким образом, в столице Ирана встретятся министры иностранных дел Армении, Азербайджана, Ирана, Турции и России.
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