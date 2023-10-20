Главы МИД стран ЕС обсудят «приближение Армении к ЕС»

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел стран Европейского союза 23 октября обсудят оказание помощи Армении и ее «приближение к ЕС».
Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, которого цитирует ТАСС.
«Мы хотим поддержать Армению. Армения - демократическая страна. Мы хотим продвинуть Армению ближе к ЕС», - сказал представитель ЕС.
Он также отметил, что Евросоюз может расширить свою наблюдательную миссию в Армении в ответ на угрозы суверенитету и территориальной целостности республики со стороны Азербайджана.
«Мы ясно сказали президенту Алиеву, что обеспокоены любой попыткой подрыва суверенитета и территориальной целостности Армении», - сказал представитель ЕС.
Выступая 17 октября на заседании Европейского парламента, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Армения готова быть максимально близко к Евросоюзу, настолько, насколько Евросоюз посчитает это возможным».
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