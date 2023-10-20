Парламент Австрии осудил действия Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии при поддержке всех фракций утвердил резолюцию с осуждением действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
«Все пять парламентских фракций осудили военные действия Азербайджана, которые привели к массовому исходу более 100 тысяч этнических армян из Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении парламента Австрии, которое цитирует ТАСС.
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